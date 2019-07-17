這次顧收入！香蕉保險再進化 10月起投保

2019-07-17 14:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕繼4月台灣首張以無人機空拍勘損的「香蕉植株農作物保險」推出後，農委會再推進化版香蕉保險，先選擇高雄市美濃區、旗山區、大寮區及屏東縣高樹鄉、里港鄉等5個地區試辦，今年10月起開始投保。

農委會主委陳吉仲今天（17日）在位屏東縣的台灣香蕉研究所公布這項政策時表示，全球氣候變遷，颱風、豪雨等異常天氣常造成農產品嚴重損失。為協助蕉農因應天然災害或市場因素造成價格或產量巨幅變動所致收入不穩定之風險，今年擇定易有產銷壓力的香蕉為試辦品項，希望讓農民不用看天吃飯，不論天災或價跌所導致收入減損，都能獲得理賠，以穩定收入。

農委會指出，為了保障明（109）年1月到12月採收的香蕉，投保期設定為今（108）年10月到明年3月，以植株長到100公分以上且未抽穗之蕉苗為投保標的，由農會到田區審核，有病害、混作等非專業栽培，將無法納保。

為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元，以減輕農民負擔。此外，這張保單的理賠是採區域計算方式，農民投保時可自由選擇收入保障額度，假設農民選擇投保70萬元的收入保障額度，投保年度該鄉鎮平均公頃收入僅55萬元，就可獲15萬元的理賠金。而產量及價格資料來源皆是由農糧署實地調查而來，農民不必擔心資料的公正性。也因理賠採區域認定，可同時鼓勵蕉農種出好品質的香蕉。

農業保險在台灣仍處於發展初期，還有許多成長與進步的空間，陳吉仲進一步表示，後續將持續滾動檢討，建立適合台灣的農業保險制度，請各農會及農民繼續支持農業保險政策，讓農家收入維持一定水準。

這項政策今天在屏東向蕉農、農會宣導時，高市美濃區農會總幹事鍾清輝也建議，要讓項制度更穩定的話，前面的種植登記制度也是很重要的，還有中間的內外銷規畫，再配合香蕉收入保險，就能讓農民更有保障。出席的屏東蕉農李成地則表示，他支持這項保險。

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