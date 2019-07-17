林佳龍表態希望Uber留在台灣 全力協助合法化

2019-07-17 13:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部今年6月6日正式公告修正汽車運輸業管理規則第103-1條，規範Uber與小客車租賃業合作模式，租賃費率需透明化，以日或以時計費，並以1小時為起租時數等，違者將於10月6日起開始取締。交通部長林佳龍今接受廣播節目訪問時表示，交通部政策目標是希望Uber能留在台灣，並全力協助它能夠納管，使Uber能計程車化，讓大家都有路可走，乘客也能搭車。

運管規則103-1條規範Uber與小客車租賃業合作模式，需提報營運計畫書、提供代僱駕駛及其駕駛車輛清冊備查；且不得將供租賃車輛外駛個別攬載旅客、貨物違規營業；規定業者租賃費率需透明化，以日或以時計費，並以1小時為起租時數；為利聯稽路檢攔查作業，要求營業車輛應黏貼交通部所定專用標識等。

林佳龍表示，Uber過去幾年變相發展，透過跟租賃車合作經營計程車業，造成不公平競爭，交通部現在就是提供協助，讓大家都能有路可走。這裡面有幾個重點，首先是Uber租賃車司機，交通部要協助他們取得計程車執業登記證，現在每週都有近千人考試；第二，幫助租賃車業者轉型，讓全國17、18萬輛租賃車，能透過資訊平台來服務；最後就是Uber公司轉型，現在他們很在乎顏色鬆綁、計費方式鬆綁，現在交通部都有在檢視。

林佳龍表示，交通部現在就多元化計程車，顏色、費率都有鬆綁，現正在討論於尖峰時間或提供額外服務時，能讓費率有些彈性；並讓乘客搭車前就能透過手機，知道這趟車程要付多少錢，而不都只是透過跳表計費。

林佳龍坦承，處理Uber是個政治問題，不處理Uber就得罪所有計程車業者，但若把Uber趕走，消費者也會反彈，所以交通部要創造多贏，以乘客至上為核心來提高計程車品質，並讓Uber可以合法化。目前每週都有透過相關管道，與Uber公司交換資訊，就目前進度大家一起檢討；目標在10月6日正式取締前，協助Uber完成轉型。

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