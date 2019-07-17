取締違法改裝車噪音 全台第一台「聲音照相車」淡水初登場

2019-07-17 13:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕違法改裝車噪音惹民怨，環保署今年開發「聲音照相車」，車輛噪音超過標準，就會被下拍照並通知到檢，檢測未過即開罰，節省人力又可機動取締。目前全台只有一台的聲音照相車，週末將選一天深夜在淡水區首度執法。立法委員呂孫綾表示，如果成效不錯，希望量產推行全國，突破過往攔檢人力不足困境。

呂孫綾今天邀環保、警政等單位，在淡水中正東路二段展示全台第一台聲音照相車何取協助取締違法改裝的噪音車輛，環保署並宣導目前規劃的排氣管認證制度。

呂孫綾說，每逢假日，不少違法噪音改裝車行經淡水台二線、北新路天元宮等路段，干擾民眾安寧，因此爭取聲音照相車至淡水取締違法改裝的噪音車輛。

環保署空氣品質保護及噪音管制處科長謝仁碩說，環保署今年開發的聲音照相系統，由聲音照相機（陣列麥克風）、處理主機和攝影機組成，整合聲音測量儀器和車牌辨識系統，擺放聲音照相設備，篩選30米至50米範圍內超過設定分貝數的車輛。

謝仁碩表示，「聲音照相車」上的聲音照相系統，可裝在不同車輛上移動稽查，每組造價約200萬元，配合7月1日起上路的「環警監聯合大執法」，周末依序在淡水區、台北市執法，若試辦效果良好，會擴大生產。

當地里長則擔心，若「聲音照相車」定點執法，車主恐互相通報，或往小巷子鑽逃避取締，淡水警分局長張國哲則表示，「聲音照相車」為協助警方取締、節省取締人力的作法，但不能偏廢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法