台南第10例本土登革熱在新化 研判溯源東區崇德里

2019-07-17 12:34

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市今年本土登革熱迄今天維持10例，境外移入病例有23例。對家住新化區知義里的全市第10病例，市府衛生局說明，經過疫調得知，第10例曾於7月8至10日到東區崇德里工作，工作地距住崇德里全市第6本土病例住家不到50公尺，9日那天崇德里也有噴藥，研判第10例感染與第6例地緣有關。

7月16日確診的新化區知義里54歲男性本土病例，經南市衛生局疾管科人員細心追查，得知第10例曾於7月8日至10日這3天到東區崇德里工作，第10例工作地恰在7月9日市府防治中心進行戶內外噴藥防治範圍，判斷第10例可能感染於第6例的崇德里居住地附近。

至於全市第9例的左鎮區本土病例，市府衛生局長陳怡說，目前仍在追查第9例的可能感染源，若查不出來，有可能是獨立的感染源，市府防治作為都標準化，不會有差異。

陳怡說，近日颱風將來襲、又有雨勢，防疫團隊會持續監控疫情、加強防治，民眾請注意防治重點就是清除孳生源，不要有積水容器致蟲卵有孵化成孑子的環境。容易被疏忽的積水處，特別是移動式帆布帳棚停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，自製晾衣底座等，民眾一定要在颱風前、後，巡檢自己家園週邊環境積水容器（處）；每週檢查天溝、屋後溝，如有積水立即清除。

疾管署南管中心主任李翠鳳表示，連日稽查南市中西區國立學校發現暑假期間冷氣冷卻水塔未啟動，但下雨過後積水有孑孓，請校方留意在冷卻水塔加裝紗網，避免下雨積水養孑孓。

防治中心也說，近期以來，中西區開山里與東菜市場再無新增本土登革熱病例，值得欣慰，希望繼續保持下去。此外，上週在中西區開山里民權路發現的1處透天空屋，屋內有數量驚人的蚊子孳生，媒體大幅報導後，住台北的屋主趕回家清理，五金等雜物堆放滿屋，已連續清理4天，大型壓縮車滿載走5車次、約10噸雜物，還有少部分物品，市府、區公所合力協助清理中。

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