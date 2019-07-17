全台違法日租大稽查 上半年新北裁罰次數居冠

2019-07-17 11:25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕日租市場近年在台灣旅宿市場崛起，因平價、網路搜尋方便獲得旅客青睞，也引起傳統旅宿業者反彈，多次要求政府應嚴格查緝違法日租套房。交通部觀光局今天公布今年上半年各地方政府執行未合法旅宿查處成效，其中台北市稽查及裁罰次數最多，新北市罰鍰金額最高。

觀光局表示，近年旅宿市場蓬勃發展，為維護消費者住宿安全與權益，觀光局逐步加強督導與協助各地方政府加強旅宿業查處作為，未來也將定期公布各地方政府對未合法旅宿查處績效成果，民眾可上觀光局台灣旅宿網-訊息公告專區查詢。

據觀光局公布，今年1月至6月份各地方政府旅宿業家數、稽查次數、罰鍰件數及金額等成效，據各地方政府提供資料，執行未合法旅宿（含日租套房）稽查次數，以台北市政府稽查次數（525次）及裁罰次數（72次）最多。

罰鍰金額部分，以新北市政府開罰之罰鍰合計1167萬元最多，執行未合法旅宿稽查次數前3名為台北市、桃園市、台南市與嘉義縣並列。罰鍰件數前3名縣市為台北市、新北市、台南市。罰鍰金額前3名為新北市、台北市、台南市。

觀光局表示，為保障消費者權益，對於前述執行未合法旅宿查處成效較高之縣市，希望各界給予支持、肯定與鼓勵，並請其他各地方旅宿業主管機關積極落實旅宿輔導及執法工作。也鼓勵全民共同監督，旅遊、出差投宿務必選擇合法旅宿，以保障住宿品質與安全，同時健全旅宿業市場與秩序。

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