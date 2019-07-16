全台最大山蘇林 中市桃山部落推展觀光

2019-07-16 22:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區桃山部落（雪山坑部落）佔地50公頃的原始林，生長大量野生山蘇，號稱「全台最大山蘇林」，也是電影「賽德克巴萊」的取景地，桃山社區發展協會最近積極推展部落觀光，提供射箭體驗、部落風味餐、森林秘境探險等，還有民宿可供住宿，以增加部落收入；部落頭目陳榮爵表示，4到9月是山蘇長得最漂亮的季節，歡迎民眾上山，清涼一夏。

桃山社區發展協會總幹事張毅傑說，「雪山坑部落」是部落舊稱，現在多稱為「桃山部落」，位於和平區與苗栗交界處，50公頃的原始林，是泰雅族的傳統領域，包含收歸公共造產的原「雪山花園農場」及一旁林務局管轄的山蘇林。這一大片山蘇林，桃山部落居民早就知道，不過，在電影「賽德克巴萊」取景作為日軍森林游擊戰場地後，才逐漸被外界知曉，是位處偏遠的秘境。

山蘇因生長在樹枝上，宛如一處處的鳥巢，所以又有「鳥巢蕨」之稱。桃山部落頭目陳榮爵表示，桃山部落緊鄰大安溪，山林美景，還有雪山溪的潺潺流水相伴，4至9月是山蘇生長季節，綠油油的葉片，十分漂亮。

桃山社區發展協會理事長張永星表示，部落自去年起推展一日遊程的部落觀光，除提供社區導覽，還有射箭、搗麻糬、手工藝品、竹簍DIY等體驗活動，還有部落風味餐、森林秘境探險等；張毅傑說，部落也有民宿可供住宿，1日遊程，10人以上即可預約，電話：0975813009。

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