台中州廳修復9月開工 都發局3個科下週一先搬家

2019-07-16 17:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中州廳是台中市市定古蹟，目前市府都發局、環保局都在此處辦公，配合「台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫」，台中州廳修復工程將於今年9月開工，2022年底全面完工。市府今日表示，都發局有3個科下週一將先調整辦公位置，明年4月底前，都發局與環保局再一起搬到警察局文心路廳舍。

文化局長張大春表示，文化部補助台中市進行「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，包括台中州廳及周邊建物再造、台中刑務所官舍群及綠空鐵道軸線等3大計畫，希望帶動舊城區發展。

其中，台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫將活化台中州廳基地，作為文資保存及大型展演場館，台中州廳修復工程已完成發包簽約，後側B棟部分今年9月先行開工，明年5月全面動工，2022年底完工。因此，明年4月底前，全棟建築必須完成清空。

都發局長黃文彬表示，該局在下週一有3個科先調整辦公地點，包括城鄉計畫科、營造施工科、建照管理科，從古蹟搬到不是古蹟的廳舍，地點仍在台中州廳內，等到警察局明年3月搬到潭子區後，都發局再與環保局一起遷移進駐到警察局文心路廳舍。都發局已在該局官網、臉書公布辦公地點搬遷時間與位置，讓洽公民眾知道。

環保局目前不受影響，而環保局員工約400多人，都發局員工約500多人，2局合計約有千名員工明年將搬家。環保局長吳志超強調，會做好搬遷規劃，不讓民眾洽公受影響。

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