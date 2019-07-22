一劍入魂》街頭劍玉師 小螺絲：「小道具也留得住觀眾」

2019-07-22 16:06

〔記者周采薇／新竹報導〕頭上綁著頭巾，穿著日式風格，拖著一只大皮箱，這位藝名叫「小螺絲」的街頭藝人，如果不說還以為是在賣章魚燒小丸子。他隨手從皮箱拿出一把劍玉，讓觀眾能從他的表演中產生好奇，進而更加了解劍玉。

小螺絲本名「陳益銓」，高三因緣際會開始接觸劍玉，年僅23歲。他在短短兩年內就通過國內劍玉檢定，成為全台最年輕的七段劍玉師。國內劍玉檢定總共有十段，目前全台只有兩人通過七段，另外一人是他的師父。陳益銓在2015年參加劍玉世界盃大賽，在500人中獲得世界排名20的佳績，同時也在2017年贏得《釘孤枝雜耍擂台》 的冠軍，獲得全額資助參加歐洲雜耍大會。

一開始，從劍玉比賽慢慢跨到街頭表演，小螺絲帶著雜耍冠軍的頭銜到街頭進行表演，卻時常碰壁。他不懂得怎麼跟觀眾互動，不懂得怎麼邀請觀眾進入他的表演，因此陷入很長的一陣低潮期，他開始對著「劍玉」抱怨：「為什麼你這麼小？為什麼就是沒有人要看你？」後來受到好朋友的鼓勵，他漸漸發現要怎麼吸引觀眾的注意，他開始改變表演的風格，從一開始不斷秀猛招，轉而變成讓觀眾自己去好奇他的表演，慢慢的抓到互動的感覺。他說：「對，我是小道具沒有錯，但是我也可以留得住觀眾。」

一身日系打扮，是「小螺絲」的招牌風格，個性原本就外放的小螺絲，把這樣的特色加進表演，常常激動到大吼大叫，又突然做出讓觀眾驚喜的表現，不管是大人還是小朋友，都被他逗得開懷大笑。

小螺絲只要一拿起劍玉，全身就散發著一股氣，像是在宣告「我就是最強的」。在每一場表演，小螺絲帶著滿滿自信，即使突然失誤，他也會馬上跪在地上，像是在和觀眾道歉，甚至模仿日本武士切腹自盡。什麼樣的表演好看，小螺絲說：「就是學會處理失誤，把你的失誤變成表演。」

他說玩劍玉只有一個目的，就是讓更多人知道劍玉，所以他在全台進行街頭表演，用他的每一場表演，去增加認識劍玉的人。他說：「就像一部大機器裡的一根小螺絲一樣，所以取名叫小螺絲。」

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