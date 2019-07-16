廠長放話「要消滅工會」？ 富美家工會拉白布條抗議遭打壓

2019-07-16 12:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣富美家公司工會成員今早頂著大太陽在新豐廠大門口拉白布條，抗議公司打壓工會，逕自調降勞動條件不利益的變更，不當解僱工會理事長，甚至廠長放話「就是要消滅工會」。對此；黃姓人事處長代表公司出面表示，員工的訴求公司都聽到了，公司將再做進一步調查；關於公司與理事長的爭議靜待裁決結果；至於工會指控工會會議紀錄遭偽造，她回應「不予置評」。

新竹縣政府勞工處副處長劉家滿稍後也到場表示，關於彭理事長申訴遭不當解僱以及有勞工申訴遭言語霸凌、延長工時未與勞工協商等事件，他代表縣府告知資方勢必要有一個改善的空間。政府絶對會保障勞工權益，勞工是事業單位繁榮興盛的重要資產，希望大家一起努力。

富美家工會逾30名成員吶喊「反對打壓工會，要求和平協商」、「非法解僱，打壓工會」等口號，竹縣、桃園市產業總工會及桃園空服員工會等到場聲援，強調一定要「勞勞相挺」。

富美家工會理事長彭聖洲表示，今年4月間劉姓廠長召開人評會，人事經理指控遭他辱罵，並在無任何溝通下，無預警開除他；遭解僱的3個月來他因壓力大而失眠，現申請勞動部裁決中，爭取恢復工作權。此外，他協助會員爭取7天假，公司人事處何先生卻在6月18日涉嫌偽造工會的會議紀錄，並聲稱感謝理事長同意，送台北市政府核備取消7天假；對此，本人將對何先生提告。

工會代理理事長范寶淵說明，該公司的勞動契約自1987年起實施，但公司修正工作規則內容取消7天假，卻未經工會協商並經會員大會通過，即逕自調降勞動條件不利益的變更。

縣議員甄克堅、何智達、陳新源、鄉代余冠宏、戴貴香以及議員羅美文助理等，痛批資方竟口出狂言「就是要消滅工會」，為所欲為的欺壓勞工，引起公憤，現在他們也要以民代職權對資方「施壓」！議員助理高偉凱表示，富美家的惡行已不是第一次，必要時將前往荷蘭駐台北辦事處表達訴求。

富美家工會表示，工會為會員積極爭取被資方取消的7天假，不料理事長卻在4月突遭資方以莫須有罪名開除，此案在勞動部不當勞動行為裁決委員會審理中；劉姓廠長卻對工會幹部說「就是要消滅工會」。近日，公司又違反過去慣例，不准理監事會務假申請，並對4名工會幹部以曠職處分。（13:20更新）

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