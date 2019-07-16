參訪長照產業 南市勞局：今年將培訓長照人員逾千人

2019-07-16 10:36

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局今年預計開班培訓長照人員1200人，邀民眾參訪機構實地了解照顧服務工作，協助對長照產業有興趣、欲求（轉）職民眾投入長照，成為長照產業最佳生力軍。

南市勞工局帶領40位民眾參訪香格里拉護理之家，除邀請社團法人台南市家庭關懷協會主任黃后儀分享長照產業趨勢與勞動供需生態，也由主任曾翊銘分享長照工作實務經驗，認識長照工作型態及環境。

勞工局長王鑫基指出，我國已正式邁入高齡社會，預估2026年將超過20%，另根據衛生福利部資料顯示，2018年照顧服務員的數量大約是15730人。失智人口增加，顯示長期照顧服務需求正快速成長，更需充實長照人力資源。參訪活動希望協助有興趣求（轉）職者能做好求職前的準備工作及心態，將來投入長照相關產業工作時能更有信心，增加工作穩定度。

勞工局從2017年起共開辦照顧服務員訓練專班65班，培訓2067人，訓後就業率89%，今年預計開辦訓練專班35班及用人單位自訓自用班2班，除補足長照人力缺口、更能發展自己職涯的第二春。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，鼓勵民眾善加運用市府就業資源，共同投入長期照顧服務工作。如欲了解照顧服務員招生資訊可電洽06-2991111轉1810孫小姐、6816王小姐、謝先生，或上臺南市政府勞工局職訓就服中心查詢開班資訊。

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