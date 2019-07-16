複雜動脈阻塞 醫生採罕見「動脈心臟繞道術逆接法」治療

2019-07-16 09:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕60歲公務員洪先生自幼罹患小兒麻痺症，4年前開始長期洗腎，今年4月經台北慈濟醫院心臟血管科檢查，發現左邊心臟動脈血管有三處已阻塞近80%，隨時有生命危險，考量洪先生不適合做傳統開胸手術，由心臟血管醫學中心主任張燕以「動脈心臟繞道術逆接法」，運用達文西機械手臂，歷經16個小時完成微創冠狀動脈繞道手術。

張燕表示，動脈血管阻塞治療，會視阻塞程度給予適合治療。張燕主任指出，一般小於50%到70%的血管阻塞，可藉由改變生活習慣或給以藥物治療；大於70%的血管阻塞，則需考慮氣球擴張術、心導管支架或是冠狀動脈繞道手術治療。

個案洪先生因處於洗腎狀態，且有脊椎嚴重側彎、右肺容積極小、左前臂有洗腎動靜脈廔管、股動脈與股靜脈狹小及心臟、肺臟嚴重沾黏等問題，無法以支架或氣球擴張術治療，唯一的治療方法，就是做冠狀動脈繞道手術。

張燕說，在醫療常規上從手臂的鎖骨動脈引入心臟的順流接法，對胸腔內嚴重沾黏的病患洪先生也是行不通，經遍查醫療文獻和審慎評估，張燕以全球少見的「動脈心臟繞道術逆接法」，成功完成極困難的手術。

張燕表示，「動脈心臟繞道術逆接法」，有別於一般從鎖骨下的內乳動脈供血，而是從肋間動脈、橫膈膜動脈、肚皮上的下腹壁動脈供血，將血流改從下腹血管，逆接到心臟，讓這些動脈血液逆流過來供應心肌所需養分。

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