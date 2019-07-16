警專乙組榜首 暨大附中洪佳奇決捨政大、要圓警察夢
列印

國立暨大附中洪佳奇在校成績優異，已錄取國立政治大學政治系，但他毅然報考警專，筆試成績為乙組全國榜首。（圖由暨大附中提供）

國立暨大附中洪佳奇在校成績優異，已錄取國立政治大學政治系，但他毅然報考警專，筆試成績為乙組全國榜首。（圖由暨大附中提供）

2019-07-16 07:34

〔記者佟振國／南投報導〕108年警專考試筆試成績日前公布，國立暨大附中語文實驗班洪佳奇報考乙組，在全國逾4000名競爭者中脫穎而出，榮登榜首，原本他已錄取國立政治大學政治學系，但從小即立志要當警察，決定放棄人人稱羨的頂尖國立大學，力拚警專考試，他也不負眾望考出好成績，準備一圓從小的夢想。

暨大附中校長張正彥表示，洪佳奇報考警專乙組，全國有4393人報名，錄取298人，錄取率為6.78％，能考到全國榜首，是他3年持續努力的成果。

洪佳奇在校學業成績表現十分優秀，已經錄取政大政治系，因為親戚從事警察工作，從小耳濡目染，立志長大也要除暴安良的人民保母，毅然報考警專，雖然得放棄人人稱羨的頂尖國立大學，但他認為興趣與職涯發展更重要，也是自己持續努力向上的目標，為能圓夢，就不會覺得可惜與辛苦。

洪佳奇就讀語文實驗班，非常喜歡國文、英文及社會等科目，常觀看英文影集、聽英文歌曲來增加英文單字量與聽力，也利用空暇打籃球、排球增強體力，國中時還是籃球校隊，獲得全縣聯賽乙組第2名的好成績，平常也熱心助人，高中3年都參加學校的「交通服務隊」，維護師生上下學的安全，積極、熱心的個性，似乎註定要當波麗士大人，校長張正彥也祝福他能順利通過後續的考驗，一圓自己的夢想。

  • 警專的初試合格榜單，乙組錄取298人，洪佳奇排名第1。（圖由暨大附中提供）

    警專的初試合格榜單，乙組錄取298人，洪佳奇排名第1。（圖由暨大附中提供）

  • 洪佳奇（左）警專筆試成績優異，開心與校長張正彥（右）慶功，校長也祝福他能順利圓夢。（圖由暨大附中提供）

    洪佳奇（左）警專筆試成績優異，開心與校長張正彥（右）慶功，校長也祝福他能順利圓夢。（圖由暨大附中提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法