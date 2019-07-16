奧客無極限！ 訂購鹹酥雞竟嫌「太油」要退款

2019-07-16 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕現在美食外送平台相當發達，如果外送的餐點有問題或不滿意，可以要求退款，但如果以隨便的理由申請退款，那會令店家難以接受，有1名在鹹酥雞店工作的網友在網路抱怨，有些無良客人透過外送平台訂餐，但客人事後卻以「太油」為由申請退款，讓他感到相當氣憤，網友看到貼文後也怒轟退款者的行為相當沒品。

該網友在臉書「爆料公社二館（官方粉專專屬）」貼文表示，有一些客人利用外送app的退款機制吃霸王餐，在拿到餐點後以未滿足餐點要求，並在顧客意見寫「太油」與「真的還是很油」申請退款，原po寫道「雖然外送軟體會自行吸收這費用，就是一個很不爽的感覺」與「點鹹酥雞嫌鹹酥雞油？真他x屌爆了，拍照紙袋都乾的跟我說太油，還是太油？吃霸王餐來的？真他x會被氣死 ！」

網友看見貼文後也深感憤怒，怒轟「吃鹹酥雞嫌太油？建議吃沙拉就好」、「吃鹽酥雞還怕油，擺明是故意的吧」、「奧客無極限」、「為了一兩百賣掉人格的就是這種白癡客人」，也有網友分享遇到其他奧客的經驗「好市多還有人把整桶堅果吃到剩沒幾顆，然後拿去退款勒」、「我還有碰過客人說，蔥油餅太油了」、「原來是外送App啊，我們這裡有買肉燥飯嫌肉燥飯油膩的才更可笑」、

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