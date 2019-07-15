後寮哈密瓜地標爆紅 成為網紅追逐拍照景點

2019-07-15 20:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以秘境聞名的白沙後寮天堂路，新近由屏東林管處負責1.4公頃綠美化，除了廣植萬餘株包括草花及灌木等植物外，並應澎湖國家風景區管理處之請，製作大型地標，在廣徵地方意見後製作大型哈密瓜，造型一出立即在網路上爆紅。

原本沒沒無聞的白沙後寮村，因昔日送王船的舊港口堤防蜿蜒入海，藍天碧海連成一色美景，被稱為天堂路秘境，新近成為熱門觀光景點。白沙鄉公所在旁邊製作魚灶觀光意象，澎湖國家風景區管理處則委請屏東林管處，在後寮遊客活動中心往納骨塔方向，闢建1.4公頃綠美化土地。

由於天堂路觀光前景看好，因此澎管處希望林管處植樹造林之外，也能製作觀光地標，林管處邀集村長、社區理事長等地方意見領袖，並參考白沙鄉誌，決定以哈密瓜形塑後寮觀光意象，其中後寮社區理事長葉文泉種植澎湖最大溫室，並身兼澎湖縣農會理事長，認為哈密瓜觀光意象相當符合後寮形象。

哈密瓜地標完工尚未驗收之際，就有遊客先在臉書上發布，並以「誰家哈密瓜掉了」為標題，引發網民注意，讓哈密瓜地標瞬間爆紅，但也出現意外插曲，內政部衛星空拍國土範圍，在後寮納骨塔附近發現2處變異點，還行文白沙鄉公所派員調查，原來就是這2顆哈密瓜地標，讓哈密瓜地標尚未竣工就先轟動，留下有趣話題。

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