長榮航批同批人馬 企工：針對地勤調解、與桃空職工無關

2019-07-15 15:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空與長榮企業工會今進行第2次調解，雙方決定8月8日召開第3次調解會議，討論地勤支援津貼發放標準。長榮航空稍早發布聲明指控桃園市空服員工會「一批人馬、兩塊招牌」，更說就是桃空職工發動突襲式罷工才讓地勤超額工作。對此，企業工會秘書黃士庭表示，桃空職工和長榮企工雖部分會員重疊，但此次調解是針對地勤，與桃空職工無關。

黃士庭表示，今天調解內容仍針對地勤在罷工期間發放的支援津貼，長榮航空在會中表示，由於各部門工作強度不一，需考量辛勤程度不同，公司預計8月初會研擬發放標準，雙方協議8月8日將召開第3次調解，針對發放標準做意見交換。長榮航空也在會中表示，預計8月底發放支援津貼。

對於長榮聲明稿指控桃空職工與長榮企業工會的主要幹部完全是「一批人馬、兩塊招牌」，黃士庭表示，此次調解是針對地勤支援津貼，與桃空職工沒有關係，呼籲長榮與其把心力放在桃空職工身上，不如放在補助津貼上，讓付出心力的員工能得到合理回報。

此外，長榮航空聲明稿也提及，桃空職工幹部近日強力批判罷工期間由公司地勤員工自主成立的「綠絲帶」開放性臉書社團，要求公司必須針對「綠絲帶」內的言論進行處置，甚至要求必須關閉該社團。

對此，黃士庭表示，長榮航空指的是桃空職工，與長榮企業工會無關。

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