長榮航空批工會：發動罷工與要求體恤地勤 是同一批人

2019-07-15 13:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空與長榮企業工會今天在桃園市政府進行第2次調解，長榮航空表示，針對企工所提的調解議題，長榮航空皆有提出相關的應對及說明，雖勞資雙方已充分表述但仍無具體共識，因此將會進行第3次調解。

長榮航空表示，針對雙方爭議較大的地勤人員罷工期間支援津貼一事，桃空職工發動突襲式罷工導致員工瞬間超額工作，長榮航空從一開始就呼籲桃空職工以旅客權益為重，勿輕易發動罷工，但桃空職工不但發動罷工，而且還進行突襲式罷工，造成眾多旅客原本規劃好的行程被破壞，也導致許多旅行業者承受巨大壓力與業務損失，更讓所有未參與罷工的員工瞬間必須承受超額工作負擔。

長榮航空表示，這都是因為桃空職工的幹部在之前與公司的協商中，拒絕接受公司所釋出的「飛安服勤獎金」、「辛勞航班調整」等方案，堅持「禁搭便車條款」及「勞工董事」等，有違一視同仁的公司治理精神和不符現行相關法規制度的訴求，最終導致破局所造成的結果。

長榮航空表示，眾所週知，長榮企工和桃空職工的主要幹部完全是「一批人馬、兩塊招牌」，如廖以勤理事長，曲佳雲副理事長，秘書周聖凱等，這些幹部的背後勢力正是桃產總。換言之，雖然現在企工幹部大聲疾呼，要公司針對罷工期間辛苦的地勤人員給予福利，但當初不顧地勤人員可能面臨的超負荷工作衝擊，也不願意與公司繼續協商仍發動突襲式罷工的也正是同一批人。

長榮航空表示，面對工會幹部這種「左手發動罷工造成地勤同仁負擔超額工作量，右手要求公司體恤地勤同仁於罷工期間的辛勞，給予福利」的兩面手法，長榮航空實難苟同。

長榮航空也表示，桃空職工幹部近日強力批判罷工期間由公司地勤員工自主成立的「綠絲帶」開放性臉書社團，要求公司必須針對「綠絲帶」內的言論進行處置，甚至要求公司必須關閉該社團。然該社團並非公司所設立，公司沒有立場對該社團進行任何所謂的「處置」，對於參與該社團或在社團內發言的人，更無權去侵犯其言論自由。

長榮航空表示，在工會社團中更不乏對地勤員工及其他未參與罷工的激烈負面留言，如「資方狗」、「資方打手」等，近期甚至有鼓吹「抓內奸」等整肅內部成員的言論，但工會幹部卻從未進行制止。我們對工會幹部以雙重標準的態度指責公司感到遺憾。

長榮航空說，正如林寶水董事長所說，長榮航空對於本次罷工時期堅守崗位的所有空、地勤同仁深表感謝，沒有這些同仁，公司不可能渡過這場風暴。事實上，公司在罷工前就提出罷工期間執勤相關的獎勵措施，正是了解一旦發生罷工，所有未參與罷工的同仁將會承受非常大的工作負擔與壓力，公司也在罷工時和罷工後隨即給出這些獎勵措施，並不需要工會要求調解就會發放。

但桃空職工幹部們對上述的獎勵措施卻以「意圖阻礙工會進行罷工」等理由強力施壓要求公司取消，到後來甚至認為公司此舉就是在進行所謂的「秋後算帳」。長榮航空無法理解工會幹部認為「獎勵出勤員工＝對罷工組員秋後算帳」的邏輯，但公司在此向全體員工保證，今後仍會持續以具體的行動與務實的方案，照顧所有願意和大家一起努力。

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