酸甜幸福好滋味，家扶孩子夏令營始業式先搓愛玉初體驗消暑

2019-07-15 11:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林家扶國小夏令營今天在雲林家希望學園舉辦始業式，隨即將到古坑草嶺山區展開3天夏令營，彰化育達慈善會與獅子會先帶領100名家扶兒動手搓洗野生愛玉，品嚐酸甜幸福好滋味，讓孩子開心不已。

育達慈善會、育達獅子會與雲林家扶中心舉辦3天國小夏令營，育達特別贊助5萬元活動經費，雲林家扶中心主任廖志文特別代表感謝育達以及雲林縣政府公益彩券盈餘分配款補助、雲林地方檢察署緩起訴金補助、英國保誠人壽帶來理財大富翁、兒童生活公約課程，讓家扶孩子到古坑草嶺與石壁領略雲林自然美麗的風景。

夏令營出發前，育達志工先帶孩子搓愛玉籽，體驗現做愛玉的樂趣，育達榮譽會長莊慶琮說，小朋友很少知道愛玉凍是怎麼來的，今天特地帶來草嶺野生愛玉果實，讓家扶兒認識愛玉，當場再教大家用紗布包裹搓揉洗出富含膠質的愛玉果凍，堪稱絕佳消暑聖品。

育達慈善會會長曾藍慧介紹愛玉的果實，現場展示它是蔓藤生長、如何結果、採收、曬乾，並與小朋友一起搓洗愛玉籽，洗出淡黃果漿清香黏稠待形成愛玉凍，讓來自沿海鄉鎮小學4年級的林士耘稱奇驚呼連連，原來雙手搓揉愛玉子就會變出軟Q愛玉凍。

育達獅子會會長陳秀美帶來艷紅火龍果、鮮綠奇異果、亮橘香吉士、酸甜檸檬等搭配愛玉，製作出五顏繽紛獨一無二的愛玉凍，兼具視覺與味覺，讓大伙兒都覺得新鮮又有趣，更是天然好滋味。

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