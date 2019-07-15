北市力推老人共餐 反讓里長怨賠錢

2019-07-15 00:22

〔記者蔡思培／台北報導〕北市近年來推動老人共餐、希望老人用便宜價格用餐、並達社交目的，不過共餐政策卻出現補貼不足狀況，不少里長都要自掏腰包辦共餐，還有人因為怕虧錢而不希望太多老人參加，與共餐最初理念有出入。社會局表示，未來會依各里參加長者人數多寡、級距進行經費調整，讓人數較多的里可以多拿補助，不過經費還在商量中。

目前老人共餐「里辦專案」採每年齊頭式補貼24萬元，不同里的共餐人數雖然不同，領的補助卻都一樣。每位老人每餐有40元食材費補助，老人一餐需自費40元（低收入者政府補助80元，不須自費）。西村里里長馬念慈表示，西村里每星期辦一次共餐，每次都有約200多人來吃，一個月餐費就要4萬多元，若按照採齊頭式補貼24萬元，根本都是在賠錢，「社會局別逼我賣房子」。而且有時老人報了名卻忘記來，政府就不會補助，食材費用由里長吸收。馬念慈認為，社會局在補助共餐外，也應該多提供里長雜支費進行彈性運用。

大安區古莊里里長劉泓麟表示，古莊里每周舉辦兩次共餐，每次活動都很踴躍，「有的人吃不完拿回去當晚餐」，有時參加的老人會超過預期，里辦也不會去拒絕。他坦言，如果真的去細算成本會很累，只會大概抓個數目，「水電怎麼算？」有時11、12月的經費也很難報，因為公家機關到年底，已經要截止申報，但帳單還是會寄來，他認為有些制度還是要改，至少讓里辦可以撐到1月底。

士林區明勝里里長張永棟也認為，每位老人80元餐費根本不夠，而且里長常要事先墊錢，曾聽過別的里因此不敢收太多老人，怕辦共餐賠錢。他認為，社會局食材費至少要調到每人100元。他也無奈表示，有些長者雖會前往共餐，卻認為這是北市府砍掉敬老金後所欠他們的，將共餐視為理所當然，讓辦共餐的里長也相當為難。

社會局表示，現在已經在思考共餐經費調整，未來可能會採長者人數多寡或級距進行經費調整。若以級距進行調整，最低補助額應不會低於24萬，如果里內參加共餐的人數達到下一個級距，補助金額就會有所提高，至於級距的標準、經費，都還在研議。餐費補助部分，社會局表示，明年度（109年）起會將補助調高為每人每餐50元，提供長輩更好的共餐品質。

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