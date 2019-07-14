主打水槍戰、夏日派對 樂園搶攻酷暑商機

2019-07-14 17:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕酷暑來臨，遊樂園業者近日祭出消暑策略搶攻親子商機。香港海洋公園今年首度與人氣動漫航海王合作，將航海王最經典的戰役「頂上戰爭」重現眼前，讓大小朋友穿梭神秘瀑布和水簾隧道，十分消暑；遠雄海洋公園則推出「夏日海洋森巴派對」，只要設籍宜花東的民眾都可享優惠價入場，體驗遊行隊伍的熱情及水花互動。

全台進入炎熱酷暑，高溫不斷，不少遊樂園業者瞄準暑期親子商機，紛紛推出「清涼」方案。香港海洋公園首度與日本人氣動漫航海王合作即日起至9月1日舉行「香港海洋公園夏水戰」，在海濱樂園廣場建造了大型水戰場「航海王：水戰激鬥」，將航海王最經典的戰役「頂上戰爭」搬到樂園。

香港海洋公園表示，遊客可與伙伴組成8人小隊，踏上千陽號甲板加入草帽小子一行人決戰海軍，手拿水槍穿梭神秘瀑布和水簾隧道，再走進深海洞穴和噴泉迷宮等關卡，海軍陣營的重型水彈攻擊。

遠雄海洋公園即日起至7月底，邀請東部鄉親一起對抗炎熱酷暑，只要設籍宜蘭、台東鄉親憑證件享590元優惠入園，花蓮鄉親憑證件享390元入園；遠雄海洋公園表示，今年海洋公園耗資千萬，推出新設施及限定版遊行；新設施海豚3D戲水池，以3D立體海豚雕塑於戲水池中，讓戲水民眾彷彿與海豚同樂。

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