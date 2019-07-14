天公作美 橫跨7千公尺「金廈泳渡」完賽了

2019-07-14 16:35

〔記者吳正庭／金門報導〕拜天公作美所賜，第10屆「金廈泳渡－全球華人接力公開賽」今天順利登場，這項長約7000公尺、兩岸唯一官方合辦的競賽型體育運動，有來自兩岸4地約200名菁英選手參加。縣長楊鎮浯說，金門舉辦體育活動的交流，象徵過去金門所扮演角色的轉換，希望藉由這場賽事，讓更多人看見金門之美。

一掃昨天因海象不佳導致金門中止連辦17年搶灘料羅灣的陰霾，今天一早海象趨穩，大會風險評估小組召集人羅德水宣布賽事正常舉行，不僅遠道而來的選手鬆一口氣，承辦的金門體育會理事長唐麗輝坦言壓力很大，終於放下心中的大石頭。

楊鎮浯說，這是兩岸官方唯一合辦的競技類比賽，由來自台、港、澳、中國兩岸4地組成的隊伍，每位選手都是通過嚴格挑選和考驗，才能在這片水域參與競賽的頂尖選手。

楊鎮浯說，金廈泳渡將邁入1個新的10年，在這個過程中，看到金厦水域從過去最頻繁的對峙，到現在已被來往交織的遊客取代；在這片水域各種交流中，又以金廈泳渡最具代表性。希望藉由賽事，讓更多的好朋友看到金門、領略金門的好跟美，也跟金門的好鄰居廈門形成1個互補合作的發展方向。

「金廈泳渡－全球華人接力公開賽」由金門縣政府、廈門市政府主辦，金門縣體育會、廈門市體育局和兩岸游泳協會共同協辦，希望「在充滿記憶的海峽，創造新的歷史」。

賽事由金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金門縣體育會理事長唐麗輝、廈門市政府辦公廳副主任王庭亮等人鳴槍啟動，選手從小金門雙口海邊出發，在中點檳榔嶼交棒給隊友，接力游往廈門椰風寨。賽事結果，中國選手董明哲、王凱鵬以1小時37分06秒抱走男子A組冠軍，孫大革、尹默林以1小時57分38秒拿下男子B組冠軍；女子組由中國選手陳慈、楊丹丹以1小時43分52秒奪冠。曾連拿前兩屆冠軍的台灣好手卓承齊、卓沛齊兄弟檔，分別搭配隊友曾楷文、廖梓丞，屈居男子A組第2、第3名。

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