17年來頭一遭 金門搶灘料羅灣逾千名泳士「禁足」

2019-07-13 11:27

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣原訂今天早上7時30分登場的第17屆搶灘料羅灣活動，由於海象不佳，主辦單位經過風險評估後，在做完暖身操後決定喊「卡」，並當場宣布，基於選手安全考量，活動取消，這是該活動舉辦至今17年以來，首次取消。

金門縣政府表示，明天登場的「金廈泳渡」活動是否如期舉行，下午會和中國承辦方召開緊急會議，預計明天上午宣布。

大會風險評估小組召集人羅德水說，根據最後1次取得的海象數據，風速5到6級，陣風7到8級，浪高0.8到1.6公尺，海水流速每秒0.49公尺到每秒0.6公尺；這個數據比今年蘭陽舉辦泳渡龜山島的數據都還惡劣，絕不能掉以輕心，經過風險評估小組綜合討論，基於選手安全考量，在安全第一的前提下，不得不忍痛宣布活動取消。

羅德水說，至於明天預計登場的泳渡金廈活動，事涉兩岸選手及事務，今天下午會再跟對岸相關單位召開緊急會議，密切評估。

第17屆搶灘料羅灣海泳，活動地點在料羅灣82據點海灘，原計有兩岸三地共144隊、1530位選手報名，今年也是首度為參賽者登錄成績。

大會宣布活動取消，不少選手面露無奈表情，也有愛泳客力挺金門，來自三重、蘆洲朋友就表明，「沒關係、明年再來」，強調金門好山好水，還準備去走景點；也有不少泳士早已熱身完畢，顧不得岸巡隊員阻止，仍然在灘際「過水一下」，或是用手機記錄到此一遊。

搶灘料羅灣啟動儀式上，金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金門縣體育會理事長唐麗輝及前教育部長楊朝祥等人均出席盛會，並與現場選手共跳暖身操。

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