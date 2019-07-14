埔里早期就有「三鐵共構」 社大師生尋訪早期鐵道遺跡

2019-07-14 14:07

〔記者佟振國／南投報導〕現在講到「三鐵共構」大家會想到都會區的高鐵、台鐵與捷運，但在台灣之心的南投縣埔里鎮，日治時期除了台鐵集集支線延伸至埔里，還有載運甘蔗的輕便車道，以及為日月潭水力發電工程而闢建的電車道，形成另類「三鐵共構」，可惜鐵道設施毀於87水災，且公路運輸逐漸取代鐵路，也讓埔里鐵道走入歷史，只能從僅存的設施尋訪早期鐵道遺跡。

埔里鎮文史作家潘樵最近在水沙連社區大學開辦「鐵道遺跡探訪課程」，邀請民眾踏查逐漸被人遺忘的埔里鐵道遺跡，包括眉溪溪床舊橋墩、台糖小公園由鐵軌建構的六角亭、大坪頂輕便車隧道、小埔社火車公園和火車頭地標，見證或記載當地鐵道歷史。

潘樵表示，現在台鐵集集支線從彰化二水到水里車埕，其實這條鐵路過去曾延伸至埔里，肩負載客、貨運，因為埔里是製糖重鎮，栽種的甘蔗透過輕便車道從廣成里小埔社運至市區，埔里鄰近日月潭，日本人為了日月潭水力發電工程，也在埔里闢建了電車軌道，等於單一鄉鎮匯集3種鐵道設施，也帶動埔里早期的產業發展。

可惜發生87水災沖毀不少鐵道，且因當時公路系統漸趨完善，取代鐵路運輸，因此未加修復，鐵軌也漸被拆除，目前只在眉溪河床還留有早期輕便車道的橋墩，以及大坪頂的輕便車隧道。

潘樵指出，3年前水利署第3河川局進行眉溪清淤整治，擔心舊橋墩遭破壞，陳情申請列入歷史建築或古蹟，可惜未獲通過，但也讓埔里早期鐵道文化受到關注，進而讓僅存的遺跡能被妥善保護。

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