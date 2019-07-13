畢業感言用「手」說 多重障礙早療兒感動與會者

2019-07-13 20:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕畢業感言一般人都是以口語表達，但對多重障礙小朋友來說，卻只能以溝通器一字字按出感言。第一社福近日為中和發展中心3名多重障礙早療兒舉辦畢業典禮，慶祝他們通過許多復健考驗，可以往下一階段的人生邁進。

第一社福附設中和發展中心這次共有3名小朋友畢業，7名結業。畢業典禮中除了早療班級畢業生帶來的可愛音樂表演，同為中和發展中心的心智障礙青年們，也為這些小小學弟妹帶來現場演唱「心肝寶貝、幸福的臉、祝你幸福」及太鼓表演「沖繩之歌」，展現訓練多時的成果。

第一社福指出，根據衛福部統計去年發展遲緩兒童早期療育服務人數顯示，全台灣0至6歲及6歲以上通報人數約為3萬6680名，而實際有進入機構接受早期療育服務的只有1926名。第一社福透過設計許多轉銜課程，並開辦親職座談邀請國小老師來介紹國小教育方式，還提供未來學校完整的個別化學習紀錄，也為多重障礙生的未來教室中的輔具需求多做準備，畢業後亦持續追蹤輔導至少半年，減輕家長們的擔心和焦慮。

今年畢業生之一的宣予，在1歲前的發展都和一般孩子一樣，牙牙學語時期第一次癲癇大發作後，接下來的日子就是從1次到100次不斷的癲癇發作。最後依照醫生建議，動手術切除右半腦放電的部分，也因此術後宣予的左半側癱瘓。

宣予媽媽說，術後的予宣癲癇發作暫時控制住，在配合藥物服用下，發作次數已降低許多。而因癲癇發作嚴重影響進食及體力，剛開始以鼻胃管來維持基本營養，本來自己在家教宣予吃飯1年都失敗，但透過教保老師引導，卻能找到辦法讓宣予願意吃的食物來練習咀嚼吞嚥，3個月就成功讓宣予拿掉鼻胃管。

而後經過2年多的訓練，宣予原本左半側幾乎癱瘓，在教保老師實施引導式教育的訓練下，包括指導從撐手訓練到貼地爬、梯背架扶物走路及使用助行器等。讓宣予逐漸從扶著欄杆走路僅能短短移動1公尺，進步到現在的10公尺以上，減輕家人非常大的負擔。

3名畢業生在典禮上以溝通器致詞「大家好，我們是今年的畢業生，趙珮喬、陳宣予、孟長泰。我們是一群幸福的孩子。我們有爸爸媽媽滿滿的愛、有老師們的耐心教導、有醫生叔叔阿姨們的細心照料，不論遇到了多大的困難，我們都能安然的度過。我們是一群幸福的孩子，謝謝大家給予的幫助，有你們的祝福，我們會勇敢的，迎向未來。」一席話雖簡單，但令在場許多參與者感動落淚。

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