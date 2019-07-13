三峽北大特區傳異味 全民聯手揪出廢塑膠加工廠

2019-07-13 17:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽、樹林北大特區一帶屢遭民眾反映有空氣污染異味，新北市環境保護局12日與市民聯手揪空污，查獲三峽區三樹路222巷內廢塑膠加工廠，因空氣污染防制設備故障，未能有效收集處理廢氣，即行排放至環境中，環保局當場依違反空氣污防制法第32條規定告發，要求業者改善，稽查員當日深夜再至現場巡視，竟發現業者仍趁天黑關起大門繼續作業，環保局決定從重嚴處。

環保局環保稽查科簡任技正許銘志說，以往民眾通報空污異味大都發生於夜間時段，因空氣異味會隨氣候及風向等因素而移動位置或消散無蹤，稽查員多次到達現場時未獲，但稽查員鍥而不捨，終於在11日夜間發現三峽區三樹路222巷內的廢塑膠加工廠外，飄散塑膠異味，當日現場大門深鎖無人回應。

稽查員判斷這家工廠嫌疑重大，12日一早即趕往現場，發現周界外有明顯粒狀污染物散布，隨即進場稽查，當場查獲空氣污染防制設備故障，未能有效收集處理廢氣，立即依違反空氣污防制法第32條規定告發，最重可處5百萬元罰鍰，並命業者立即改善，且未改善完成前須停止運作。

另查工廠事業廢棄物貯存地點未保持清潔完整致污染地面，且於明顯處未以中文標示廢棄物名稱，違反廢棄物清理法第36條規定告發，最重可處3百萬元罰鍰。稽查員為求審慎，當夜再度前往該廠巡查，發現業者竟趁夜黑竟關起大門繼續作業，未經處理的廢氣又飄散環境中，環保局再度依法告發，並將依法從重嚴處。

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