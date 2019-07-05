韓國瑜稱買便宜煤釀空污 環團打臉：國民黨執政弊案

2019-07-05 13:06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨總統初選進行中，台灣反核行動聯盟5日召開記者會，質疑國民黨的電視發表會中，參選人的回應和國民黨提問都有許多錯誤、甚至是假訊息。例如高雄市長韓國瑜說的買便宜煤導致空污，是發生在解嚴初期國民黨執政下的台電；前新北市長朱立倫說2025天然氣發電可能連3成都不到，但事實上2015年燃氣發電早就超過3成；蘋果等大廠承諾2050前100%使用再生能源，鴻海身為蘋果供應商，郭台銘卻突然又轉成擁核論述，「請問郭董到底懂不懂？」

國民黨最後一場總統初選國政願景發表會上，5位參選人均表態支持繼續使用核能，對此，台灣環保聯盟等團體今天於立法院召開記者會，認為國民黨5位參選人能源政策通通不及格。

朱立倫稱2025天然氣達不到3成 但早已過3成

環保聯盟政策專員潘翰聲指出，韓國瑜、周錫瑋、張亞中3位還主張要重啟核四，能源政策更是死當，而郭台銘、朱立倫在答題時有論及節能減碳、智慧電網、儲能等能源轉型的基礎工作，給他們有補考的機會。

潘翰聲舉例，朱立倫說2025天然氣達不到3成，但是只要去看台電官網，天然氣都達到3成以上了。連一個號稱自己是「正常倫」的候選人，都沒法了解正確數據。

蘋果承諾2050前100%使用再生能源 郭台銘卻擁核

潘翰聲說，加入RE100聯盟的蘋果公司已經承諾2050年做到100%綠色能源供應鏈，台積電早就已經在跟政府要求充分綠電供應，否則無法拿到國際訂單，郭台銘爭取國民黨總統提名，突然又轉成擁核論述，是不是會害鴻海以後接不到蘋果訂單？「請問郭董到底懂不懂？」

反核行動聯盟也整理表格指出國民黨在提問中充滿錯誤，例如說「非核家園導致缺電」但事實上台灣在尖峰時段的備轉容量率都在10%以上；韓國瑜說政府以較高的經費「貍貓換太子」，買便宜的煤以致影響空污。但經查不論藍綠執政，媒都是由台電採購，1989年台電購媒弊案是在國民黨執政的解嚴初期發生。

環團強調，廢除核四需要時間，呼籲民眾支持環保聯盟所提出的「廢核、再生」公投案，希望此案能在9月底前跨越30萬人門檻，用人民的力量，讓核四計畫能真正廢止。

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