瑞典「育兒假」480天 侯友宜很有感

2019-07-13 17:18

〔記者何玉華／新北報導〕率團在北歐4國考察的新北市長侯友宜，12日在台駐瑞典代表廖東周的陪同下，參訪斯德哥爾摩市政廳，拜會代理市長，同時也是副市長的Ms. Lotta Edholm，侯友宜對瑞典的性別平等印象深刻，尤其是重視女性就業權，以「育兒假」取代育嬰假，讓生育或收養小孩的父母，在小孩8歲前可以請休共享480天的育兒假，認為值得新北市學習。

侯友宜帶領市府團隊及議會訪問團表示，瑞典一年編列2500萬歐元（約新台幣8億8100萬），執行各機關性別主流化計畫，瑞典也非常重視女性就業權，以「育兒假」取代育嬰假，讓生育或收養小孩的父母，在小孩8歲之前都可以請休共享480天的育兒假，其中90天強制規定給配偶使用，又被稱為「父親月」（Pappamånad），不僅幫助媽媽，也讓爸爸享有育兒假的權利，值得新北市學習。

斯德哥爾摩代理市長Ms. Lotta Edholm介紹說，北歐各國是為人熟知的社會福利國家，瑞典也是全球稅收最高國家之一，個人所得稅的比例普遍占收入的30%以上，再加上地方稅，每人每年要繳交約50%的所得稅，因此有很好的社會福利政策，像是20歲以下的人看牙齒免費，如經醫生診斷需要矯正，也可以免費矯正。

會晤後，侯友宜一行人參觀擁有百年歷史的斯德哥爾摩市政廳，堪稱全市最漂亮的建築物，是由建築師Ragnar Östberg設計，於1911年和1923年間興建，每年12月諾貝爾獎頒獎典禮後的晚宴，就是在此舉行。

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