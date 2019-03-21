時代改變 男公務員請育嬰假人數8年成長一倍

2019-03-21 13:00

〔記者劉力仁／台北報導〕時代改變，越來越多男性申請留職停薪育嬰假照顧小孩，8年間約成長一倍。

銓敘部今天在考試院會報告「公教人員保險育嬰留職停薪津貼及生育給付執行情形」，民國98年8月1日起開辦公教人員保險育嬰留職停薪津貼，男性公務員申請公保育嬰留停津貼人數從99年287人，一路成長107年的594人，成長幅度約為106.97%。女性107年有5461人申請育嬰假，較99年3332人增加2129人，成長幅度約為63.90%。

若和勞工之就業保險所定育嬰留停津貼相比較，公教人員於107年請領比率為1.03%，勞工為1.18%；99至107年平均請領比率，公教人員為0.86%，勞工為1.04%。 比較平均每月核發金額，公教人員為17095元，較勞工18091元，少996元。勞保、公保都一樣，最多可領6個月。

統計99年到107年公保、勞保之申請人男女比例，公保男性8.98%、女性91.02%；勞保男性17.16%、女性82.84%。

請領生育給付部分，公教人員107年請領比率為1.49%，勞工為1.32%；至於歷年（104至107年）平均請領比率，公教人員為1.65%，勞工為1.39%。 平均每人領受金額部分，公教人員為60662元，較勞工58155元，多2507元。 銓敘部表示，從統計數據分析，可見男性觀念逐漸改變，願意申請育嬰留職停薪共同負擔育嬰責任。

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