育嬰假太無聊 巧手媽以1200元創業 現公司市值破千萬

2019-03-11 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名媽媽肯德爾（Danielle Kendall）在育嬰假期間感到無聊，而投入30元英鎊（折合台幣約1200元）嘗試派對企劃，現在她的禮品事業市值高達25萬元英鎊（折合台幣約1009萬元），甚至有明星指名要買她的商品。

據英國《每日鏡報》報導，現年36歲的肯德爾，在2013年產子後，受朋友委託舉辦新娘婚前派對（俗稱母雞派對），因此創立了「母雞隊」（Team Hen）。截至當時她已經參加過包括她自己的5場母雞派對，全部都「俗氣破表」，所以她決定讓該趟前往英國巴斯（Bath）的旅程成為最優雅的派對。

她完全避開了母雞派對的「老哏」，例如沒質感的派對頭飾、生殖器形狀的吸管等等。花了30元英鎊買材料自己手工製作禮物袋、徽章等小物，整個派對獲得極佳的讚賞，她甚至將多餘的小物放上網路販售。

這次的成功經驗，讓她在育嬰假結束之後，毅然辭去原本電腦工程師的全職工作，在網路上販售越來越多的手作小物，並於2年後轉移陣地到英國知名小型設計品牌購物網站「大街不售」（Not On The High Street）。現在，肯德爾的網路商店品牌價值超過25萬元英鎊，她說：「其實這個事業的誕生實屬意外，那時的我只是想要做點什麼。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/