明全台晴朗炎熱 山區慎防午後雷陣雨

2019-07-12 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天（12日）中午以前各地普遍高溫炎熱，午後因熱力作用有旺盛對流發展，氣象局也在今下午針對大台北及桃園地區發布大雷雨即時消息。明天（13日）氣溫依舊偏高，平地天氣較為穩定，午後各地山區恐有雷陣雨發生，請民眾慎防山洪暴發或溪水暴漲的情況發生。

中央氣象局預報，明天受到太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的好天氣，僅中南部地區在清晨至中午這段時間，可能因西南風與陸風相互輻合作用而有零星的短暫陣雨發生。各地山區午後因為熱對流作用，有局部短暫陣雨發生的情形，仍應注意山洪爆發及溪水暴漲的風險。

溫度方面，明天沒下雨的時候感受上較為炎熱，預測各地高溫約落在33至37度之間，尤其桃園及大台北地區恐來到36、37度的高溫；東部（縱谷）及東南部地區也可能有焚風出現，請民眾出門務必隨時補充水分。紫外線方面，各地普遍達「過量級」，其中宜蘭、花蓮、台東及澎湖更是達到「危險級」！請民眾注意防曬工作要確實。

空品方面，根據「行政院環保署空品監測網」指出，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖主要為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

另外，台灣北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，如欲前往海邊活動或是從事海上作業的民眾務必小心，注意自身安全。

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