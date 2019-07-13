游泳池的「特別味道」是什麼？ 研究結果讓網友噁翻…

2019-07-13 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾的印象中，游泳池都有一股特別的味道。許多人以為那是消毒水、漂白水的味道，不過根據加拿大阿爾伯塔（University of Alberta）大學研究，那股刺鼻味道不是氯，其實是汗水、尿液、皮脂與漂白水混合發酵而成的「三氯胺」。相關新聞被轉至PTT後，讓鄉民直呼「好噁心」！

不少民眾在游泳池運動時，為了貪圖方便，習慣直接在泳池中小便，連在奧運奪下多面金牌的游泳名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）都承認，游泳選手在游泳池尿尿是正常的事情；此外，公眾游泳池每天被大眾使用，也充斥著使用者的汗液、皮膚組織。

根據福斯新聞《Fox10》報導，加拿大阿爾伯塔大學使用一種在許多加工食品中發現的人造甜味劑乙酰磺胺酸鉀（ACE），作為水中尿液的標記物，針對31個游泳池和熱水浴池做了實驗，結果發現「通通都有尿液反應」！

研究指出，平均每個容量11萬加侖的泳池中，就有8加侖的尿液；22萬加侖的泳池中，則有近20加侖的尿液，而在熱水浴池中的尿液比例又比游泳池來得高。研究報告的共同作者也向媒體表示，「我們的報告提供了證據，證明人們確實會在公共泳池和熱水浴池中小便」。有衛生官員對此表示，雖然尿液是無毒無菌的，但當與泳池化學物質混合時，可能會導致眼睛、皮膚問題。

此外，研究也指出，大家以為刺鼻味道是來自漂白水或消毒水，但其實是由尿液中的尿素，加上汗液與皮脂發酵而成的「三氯胺」。

研究人員聲稱，之所以進行這項研究，旨在提高人們的對此事的關注，希望利用這項研究推廣適當的游泳衛生公眾教育，「我們應該考慮到其他人，在游泳想上廁所時，離開泳池到洗手間解放」。

相關新聞被轉至PTT後，不少鄉民直呼「X，好噁」、「下水時總會不小心喝到一點耶...」、「小時候真的都直接尿在裡面」、「我看過在裡面吐痰的」、「我看過在裡面吐痰的」、「我都會起來上廁所 被朋友笑白痴」。

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