沒人要聞糞臭！安定居民：拒設農業循環資源利用中心

2019-07-12 19:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了解決畜禽廢棄物（糞便）處理問題，農委會打算在台南市設置農業循環資源利用研究中心，處理糞便發展沼氣發電、製造有機肥，安定是選址之一，今（12）日立委郭國文、市議員林志展偕同安定區里長拜會農業局長李朝塘，遞交「反汙染、反汙穢、反汙名」連署書，堅決表達反對設置立場。

據了解，農委會目前在南市選址地點有白河、六甲、安定和新營區的台糖土地，白河、六甲與新營當地民代與居民都已表達反對立場，安定也擔心淪為「臭糞地」。

林志展說， 安定區內有南科園區，應該朝電子高科技產業發展，而且區內腹地狹小、人口聚集，不符合場址距離住宅區一公里以上的設置標準，應該找農畜牧密集的地方設置才是。

他們陳情指出，國外雖有類似的成功案例，可是多半屬於地廣人稀的地區，無法套用在國內的情況。農委會所推動的方案，目前各縣市都還在選址階段，未有完成的案例，而且觀察禽畜廢棄物的運送過程現況，都是簡單的以帆布覆蓋，只能說儘量減少臭味，現階段尚無法做到運送階段的無臭。

農業局長李朝塘強調，現階段仍在評估中，並未確認於何處設置，且會將各項客觀條件、法令規定、民眾意見列入整體評估考量，選址案一定秉持「零臭味、零污染、零排放、遠離聚落」原則，請里長們勿擔心！

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