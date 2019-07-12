豬糞尿變肥料 施灌農田省錢又省力

2019-07-12 18:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕豬屎尿變肥料！雲林縣府推動「畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用」4年多，有151家畜牧場加入，把場內豬隻的糞尿再利用變成沼液沼渣，提供近600公頃農地施灌，減少廢水污染、化肥使用，農民反應佳，認為作物生長情況好，且節省肥料成本。

雲林縣府今年擴大協助畜牧業者訂購沼液沼渣施灌車，今天早上在土庫靜法寺前廣場交車，並在附近農地示範施灌，雲林縣長張麗善、環保署水質保護處長吳盛忠、雲林縣環保局長張喬維等人與會。

張麗善說，縣府推動畜牧糞尿資源再利用計畫4年多，已有151家畜牧場加入，每年削減生化需氧量（BOD）約5000公噸、懸浮固體（SS）約7000公噸。

張麗善說，縣府積極協助畜牧場肥分澆灌施灌作業，已補助11家畜牧場及麥寮鄉公所等單位，購買7輛肥分施灌車及9個農地貯存槽，希望藉由集運模式、農地貯存槽及施灌車隊的成立，強化肥分使用的體系，嘉惠更多的畜牧場與農民，現已有約600公頃農地施灌，有意參與畜牧糞尿資源化相關計畫的農友、畜牧業者可洽詢環保局水質保護科，服務專線：05-5526255。

畜牧場業者王銘儀說，沼液沼渣農民接受度高且不用花錢買化肥，成本省很多，相對沼液是混地下水施灌，農作時間縮短又不用揹化肥桶施肥，農田土壤也不會有使用過多化肥的情況。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法