彰市未婚聯誼大爆滿 還有70多人候補

2019-07-12 13:37

〔記者湯世名／彰化報導〕大爆滿！彰化市公所今年號稱全國最大場的七夕情人節未婚男女聯誼活動，將大手筆送出希臘愛琴海來回機票，6月開放報名後，125個名額的未婚男性，短短3天內即報名秒殺額滿，同樣為125個名額的未婚女性也已額滿，由於報名太過踴躍，還有70多名未婚男女候補，市長林世賢連日來接獲不少人「關說」盼能安插參加，但他堅持先來後到，不過也考慮明年擴大舉辦，讓更多未婚男女能有機會覓得幸福。

彰化市公所舉辦的七夕未婚男女聯誼活動，男女名額早期各僅50個人，由於報名人數踴躍，名額也連年提高，今年達到男女各125人的最高峰，本月27日在彰化生活美學館天空步道、八卦山大佛風景區舉行，當晚所有參加未婚聯誼者都將漫步走過「幸福鵲橋」（天空步道），緊接著安排浪漫的燭光晚餐與音樂饗宴，配對成功者不僅有配對禮，活動最後每人還可參加摸彩，幸運者將可帶回希臘愛琴海來回機票。此外，若配對成功者於市長林世賢任內結婚，還將另贈送60吋電視及金鏟子結婚禮，好康一籮筐。

報名從6月6日起至30日止，短短3天未婚男性報名秒殺額滿，未婚女性報名也在6月底額滿，不少人向隅，只好報名候補，其中未婚男性有60多人候補，女性候補主則有10多人。

市長林世賢表示，今年這場聯誼活動堪稱是全台最大場，報名相當踴躍，未婚男女名額都已爆滿，還有許多向隅的未婚男女透過管道想要來「關說」安插參加，但被他拒絕，也顯示受重視的程度，因此他考慮明年以放寬參加人數、年齡與學歷來擴大舉辦，讓未婚男女都能有機會找到理想的另一半。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法