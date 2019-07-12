回填不確實致騎士摔傷 基隆湖海路月底前改善

2019-07-12 12:42

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部觀光局北觀處委託基隆市政府辦理湖海路電桿下地暨路燈遷移工程，結果出現坑洞未補、僅用三角錐提醒，開挖回填不確實、路面高低差等情形，使得2名機車騎士摔傷，事後市長林右昌震怒，要用最高金額重罰包商，立委蔡適應服務處也介入協調，將於7月底前完成路面改善作業，10月進行電桿下地工程。

湖海路是前往外木山大武崙沙灘的必經道路，沿途可欣賞濱海美景，也是夏日遊客必遊的戲水勝地，但日前開始在湖海路進行的第二期電桿地下化及路燈移設工程，造成2名機車騎士摔車受傷，才發現施工挖開路面凹槽，僅以簡易木板覆蓋，只有放三角錐警示，道安不夠完善。

事後市府工務處表示，為了不影響湖海路二段商家作生意，已要求承包商加速於暑假前完成路燈遷移工程，但施工時發生3次挖掘到淺埋的自來水管用户內線，造成施工進度落後，路燈基礎已挖掘的坑洞未能及時灌漿，路面暫時修復不盡人意造成騎士滑倒，已再要求廠商重新鋪設。

林右昌也說，他在市務會務要求工務處嚴厲檢討，自己上任之初就要求五大管線單位，在修繕工程時要合乎標準，而且要嚴格稽查，發生這樣的事情，顯現管線單位視市府的要求於無物，要用最高罰款金額10萬元重罰，立即改善，日後不容許再有這樣的事情發生。

立委蔡適應服務處與北觀處、台電、市府等相關單位協調施工順序，將於7月底前完成路面改善作業，並避開暑假人潮的高峰，在10月辦理電桿下地，提升大武崙沙灘廊帶的環境景觀。

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