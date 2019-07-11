這就是我們踩的砂土！ 二仁溪橋下沙灘重金屬超標

2019-07-11 21:46

〔記者蔡文居／台南報導〕台南二仁溪出海口沙灘上的砂土，因當地埋有為數不少的電子廢棄物，台南環團發現，這些由早年電子廢棄物重金屬嚴重超標，經長年累月風化或碎化後，最後變成沙灘的一部分，甚至沖進海水裡，造成二次污染，嚴重污染環境。

「這就是我們腳底下踩的砂土，別懷疑！」台南社大環境小組研究員晁瑞光說，二仁溪橋下的電子廢棄物是早年灣裡提煉廢五金時所丟棄，這些由電子廢棄物絞碎料、粉塵、氧化後的碎屑粉末、塑膠微粒等所組成的污染物，經檢驗重金屬嚴重超標，如今已和沙灘混為一體。

台南市工務局、環保局及國產署、六河局今天到二仁溪橋下會勘，決定以混凝土固化方式隔離並穩固電子廢棄物，以避免海水沖刷造成二次污染。

工務局說，市府將先以應急工程方式，將行水區內廢棄物裸露地表面以混凝土固化方式隔離並穩固，避免污染持續遭沖刷而擴大，並於堤防上設置圍籬隔絕民眾闖入，後續再由相關單位持續向中央爭取經費，徹底清除二仁溪沿岸污染物，預計8月底進場施工。

環保局說，二仁溪橋下的電子廢棄物因海水沖刷而裸露出來，去年已清除打包了47包太空包暫置，檢驗分析發現重金屬偏高，鎘約超標3倍，銅約2至4倍，鉛約五至50倍，屬有害廢棄物。

環保局說，目前新沖刷出現的這一批廢棄物，因上面有消波塊，還無法調查確切數量，由於橋下土地管理機關為市府工務局、旁邊則是國產署，依規定得由土地管理機關處理，環保局也會予以協助。

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