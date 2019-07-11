地上權設定50年、底價7.2億 桃園觀光旅館招標

2019-07-11 19:25

［記者謝武雄／桃園報導］配合「亞洲．矽谷」計畫，經濟部出資41億元在機場捷運A19體育園區站興建會展中心，配合該計畫市府也在中心旁約1.7公頃住宅區用地興建「桃園國際觀光旅館」並以設定地上權50年方式進行招商，只是廠商不捧場，去年11月30日第1次招標就流標，如今進行第2次招標，希望吸引廠商投標。

桃園市政府經發局副局長黃穗鵬表示，桃園國際觀光旅館是於去年11月30日至今年3月4日進行第1次上網招標，由於旅館是配合會展中心而規劃，當時會展中心並未定案，廠商難免觀望，如今會展中心已經定案，經濟部長沈榮津也於7月2日委託市府代建會展中心，力拼2022年完工，「桃園國際觀光旅館」應該可順利標出。

黃穗鵬表示，市府以設定地上權方式，興建四星級以上「國際觀光旅館」，該旅館位於機場捷運A19體育園區站附近，與會展中心預定地毗鄰，屬於中壢區青芝段162、163地號住宅區，面積月約5327坪，全案採設定地上權方式開發，地上權存續期限50年，底價7.2億元，得標廠商得申請續約一次並以20年為限，本案預定明年動工、力拼2022年完工，配合會展中心提供觀光、旅宿需求。

「桃園國際觀光旅館」招標案已於6月28日第2次公告招商，招標文件可至地政局網站「土地開發－區段徵收－設定地上權專區」下載招標文件，9月30日下午5時截止，招商說明會於8月2日於桃園市政府206會議室舉行。

黃穗鵬表示，行政院已於5月16日核定桃園會展中心興建計畫，此外周邊還有桃園市立美術館、國泰商務城、原住民族文創中心、桃園流行音樂劇場等，打造成為高鐵桃園特區，涵括商務經貿、在地美學、原民文化、流行創新，更將有利於國際觀光旅館後續營運。

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