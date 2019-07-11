免費看表演來了！15個優質演藝團隊深入南投各地演出

2019-07-11 15:44

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化局與優樂集樂團、李靜芳歌仔戲團等15個在地優質演藝團隊，舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，從7月起至12月，將深入縣內13鄉鎮市，讓民眾不用花錢及舟車勞頓，即能就近欣賞精彩表演。

南投縣文化局11日辦舉辦記者會，為此次藝術巡迴演出宣傳，副縣長陳正昇致詞時表示，感謝各傑出表演團隊長年深耕縣內藝文人才的培育及推廣，今年的藝起同樂巡迴演出，在文化局努力之下增加至15個表演團隊，為每個鄉鎮規劃不同演出內容， 把精彩的音樂、舞蹈或戲劇表演帶入鄉間，讓民眾就近感受藝術饗宴。

文化局長林榮森也指出，南投縣幅員遼闊，為使各鄉鎮民眾能享有均衡的文化薰陶，自106年起規劃將表演藝術節目安排至各鄉鎮演出，讓民眾能親近表演藝術、也提供在地優質團隊表演的舞台，讓藝術融入生活。

今天的記者會現場，由優樂集樂團及南投民族舞團進行開場表演，李靜芳歌仔戲團逗趣戲曲演出炒熱氣氛，文化局長林榮森並頒發獎狀給參與此次巡迴演出的團隊。

值得一提的是，今年適逢921大地震20週年，此次表演團隊之一的南投縣優樂集樂團，將於8月24日（星期六）晚間7點在集集火車站舉行「爵處逢聲」音樂會，藉由台灣歌謠與爵士樂的對話，讓地方音樂與曾經受傷的土地一起「絕處逢生」。其他表演團隊演出日間與地點，則可上文化局網站查詢。

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