免費看表演來了！15個優質演藝團隊深入南投各地演出
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南投縣文化局舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，優樂集樂團11日在記者會中進行表演。（記者張協昇攝）

南投縣文化局舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，優樂集樂團11日在記者會中進行表演。（記者張協昇攝）

2019-07-11 15:44

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化局與優樂集樂團、李靜芳歌仔戲團等15個在地優質演藝團隊，舉辦2019「藝起同樂」 藝術巡迴演出，從7月起至12月，將深入縣內13鄉鎮市，讓民眾不用花錢及舟車勞頓，即能就近欣賞精彩表演。

南投縣文化局11日辦舉辦記者會，為此次藝術巡迴演出宣傳，副縣長陳正昇致詞時表示，感謝各傑出表演團隊長年深耕縣內藝文人才的培育及推廣，今年的藝起同樂巡迴演出，在文化局努力之下增加至15個表演團隊，為每個鄉鎮規劃不同演出內容， 把精彩的音樂、舞蹈或戲劇表演帶入鄉間，讓民眾就近感受藝術饗宴。

文化局長林榮森也指出，南投縣幅員遼闊，為使各鄉鎮民眾能享有均衡的文化薰陶，自106年起規劃將表演藝術節目安排至各鄉鎮演出，讓民眾能親近表演藝術、也提供在地優質團隊表演的舞台，讓藝術融入生活。

今天的記者會現場，由優樂集樂團及南投民族舞團進行開場表演，李靜芳歌仔戲團逗趣戲曲演出炒熱氣氛，文化局長林榮森並頒發獎狀給參與此次巡迴演出的團隊。

值得一提的是，今年適逢921大地震20週年，此次表演團隊之一的南投縣優樂集樂團，將於8月24日（星期六）晚間7點在集集火車站舉行「爵處逢聲」音樂會，藉由台灣歌謠與爵士樂的對話，讓地方音樂與曾經受傷的土地一起「絕處逢生」。其他表演團隊演出日間與地點，則可上文化局網站查詢。

  • 南投縣文化局長林榮森頒發獎狀給參與巡迴演出的優樂集樂團團長謝雙雙。（記者張協昇攝）

    南投縣文化局長林榮森頒發獎狀給參與巡迴演出的優樂集樂團團長謝雙雙。（記者張協昇攝）

  • 李靜芳歌仔戲團，7月25日「晚間7點半將於於中寮鄉白鶴嶺天恩宮表演。（記者張協昇攝）

    李靜芳歌仔戲團，7月25日「晚間7點半將於於中寮鄉白鶴嶺天恩宮表演。（記者張協昇攝）

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