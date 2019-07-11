29條幹線公車 手機將可預約下車

2019-07-11 11:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局去年底與新北市公車公會、台北客運業者聯合開發「Bus+」APP，提供「手機預約下車服務」，經半年多上線測試服務，將自下週一（15）起，在29條跨區幹線公車全面啟用，民眾上車利用免費Wifi下載「Bus+」App並開啟藍牙即可使用這項服務。

交通局長鍾鳴時表示，民眾搭乘公車有時不確定下車站是否快到了、或來不及、甚至是忘了按下車鈴而坐過站；新北市交通局繼公車免費WiFi服務及跳蛙公車App，率先將物聯網（IoT）技術導入公車服務，將虛擬App與實體下車鈴整合，首創手機預約下車服務，讓乘客使用手機即可與公車互動，安穩地搭公車。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，透過預約下車系統可避免公車司機急煞、緊急外切靠站等危險狀況；公車內並設置LCD螢幕，顯示行經站牌及預估到站時間，提供「即將到達站位」、「各站預約下車狀況」、「預計到達時間」等資訊，乘客可以快速又方便地知道何時會到達目的地。

手機預約下車服務系統將於7月15 日起在29條跨區幹線公車路線全面啟用，29條跨區幹線分別為橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982。

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