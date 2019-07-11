賺的錢都拿來鋪路！水果攤老闆驟逝存摺剩2000餘元

2019-07-11 10:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮鎮民李志榮平時經營水果攤，他曾選上鎮民代表，賣水果所得與民代薪資，幾乎都用於買瀝青補道路坑洞，甚至還幫自費蓋候車亭，李志榮日前車禍過世，弟弟李和芳整理遺物時，發現李志榮存摺僅2000餘元，幾乎是兩袖清風，鄉親感念他對地方貢獻，近日前來弔唁者不斷，原定7月16日上午9點在家舉辦告別式，考量空間交通，將改在一旁過溝公園舉行。

李志榮今年57歲，並未娶妻生子，平時在布袋過溝建德宮前賣水果，他熱心公益，總是開著一台老貨車巡視鄉間，幫助里民大小事，除草、剪樹或清水溝，幫助弱勢民眾募款、辦理後事，並爭取水利建設等，甚至還幫忙救貓救狗。

李志榮無黨無派，由於鄉間產業道路或巷弄常有坑洞，難有經費修補，他賣水果所得和鎮代薪資，大多用來買瀝青，看到道路有坑洞就修補，甚至修補到其他鄉鎮市道路。他生前說，看到鄉下老人家騎單車或機車因坑洞摔倒受傷，很不捨，因此不斷補路，只希望讓他們別再摔傷，記者曾問他到底花了多少錢買瀝青，他直說︰「真的沒在記，算不出來」。

過溝一帶鄉親得知李志榮車禍過世，很多人都很難過悲傷，意外發生隔天，不少人到水果攤前將剩餘的水果買完，並送到鄰近的社福機構，藉以緬懷他一生為民服務的精神，也讓更多人瞭解與受惠。

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