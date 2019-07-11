3縣市豪大雨特報 雙北、東部地區高溫達36度

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11）日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，氣象局於台南市發布大雨特報，高雄市、屏東縣發布豪雨特報。此外氣象局也提醒，今天台北市、新北市、台東縣、花蓮縣可能出現36度以上高溫。
氣象局表示，今天中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區易有局部大雨，其他地區上午大致為多雲的天氣，但午後可能有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，南部高溫在30度左右，其他地方高溫可達32至35度左右，尤其花東縱谷及台東地區易出現36度以上高溫。
氣象局預估，週五（12日）西南風稍減弱，水氣逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。週六至下週三（13日至17日）中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。
空氣品質方面，11日北部及宜蘭空品區局部地區擴散條件稍差，污染物易累積，短時間可能達「普通」等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|31 - 39
|29 - 36
|30 - 34
|30 - 37
-
氣象局於台南市發布大雨特報，高雄市、屏東縣發布豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）
-
今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
-
今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）
-
今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）