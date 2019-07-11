3縣市豪大雨特報 雙北、東部地區高溫達36度

2019-07-11 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11）日中南部地區有短暫陣雨或雷雨，氣象局於台南市發布大雨特報，高雄市、屏東縣發布豪雨特報。此外氣象局也提醒，今天台北市、新北市、台東縣、花蓮縣可能出現36度以上高溫。

氣象局表示，今天中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區易有局部大雨，其他地區上午大致為多雲的天氣，但午後可能有局部短暫雷陣雨，北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。溫度方面，南部高溫在30度左右，其他地方高溫可達32至35度左右，尤其花東縱谷及台東地區易出現36度以上高溫。

氣象局預估，週五（12日）西南風稍減弱，水氣逐漸減少，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。週六至下週三（13日至17日）中南部持續有局部短暫陣雨，不過降雨有逐步縮小至沿海地區的趨勢，其他地區則為午後山區附近雷陣雨的天氣型態。

空氣品質方面，11日北部及宜蘭空品區局部地區擴散條件稍差，污染物易累積，短時間可能達「普通」等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。

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