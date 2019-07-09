3縣市大雨特報！ 雙北花東高溫恐破36度

2019-07-09 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9日）南部降雨明顯，氣象局於台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報。此外氣象局提醒花蓮縣、台東縣可能連續出現36度高溫，雙北則可能出現36度以上高溫。

氣象局表示，持續受西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，中部地區也會有局部的降雨，午後出現短暫陣雨或雷雨的現象將更明顯；至於北部及東半部大多為多雲到晴，午後在東北部地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，南部高溫約31度，其他地方普遍在33、34度以上，尤其花東縱谷、台東南側及雙北容易出現36度以上高溫，紫外線指數易達過量至危險級。

氣象局預估，週三、週四（10日、11日）水氣增多，大氣環境有利於對流發展，除南部降雨機率持續偏高，並有局部大雨外，中部出現短暫陣雨或雷雨的區域也會擴大，北台灣平地午後也可能有雨。

空氣品質方面，9日北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及離島地區以「良好」等級為主。

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