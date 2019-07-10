罷工期間員工壓力爆表 長榮航：提供免費心理諮商

2019-07-10 21:25

〔記者劉力仁／台北報導〕長榮空服員罷工結束，長榮航空指出，罷工期間員工承受重大壓力，並避免急性壓力症候群發生， 提供員工一年6次免費的心理諮商服務，紓解罷工事件帶來的壓力，空服員經評估不適合擔任飛航勤務，將暫時改為地面勤務，維護飛航安全及服務品質。

長榮航空董事長林寶水及總經理孫嘉明今天起分梯次與所有空服員進行面對面溝通，消弭公司與空服員歧見，增進勞資信任。

外傳罷工空服員為了報復中途「跳船」回公司執勤的空服員，可能會在機艙門動手腳，長榮航空表示，現行客艙標準作業程序，機艙開關門會經過3次確認，起飛時機艙門由地勤關閉後，分別是由事務長及負責該艙門的空服員在起飛前做雙重檢查，以確認機艙門的安全狀態，另外事務長可藉由「客艙艙門狀態顯示器」確認艙門處於正確狀況，降落時亦為同樣標準。旅客絕對可以放心。

至於餐點是否可能「加料」，長榮航空表示，機上所有餐點都經嚴密的食安檢查，並留有樣品備查，每個艙等都有專屬空服員負責點餐及熱餐，飛行員的餐點則由商務艙的空服員負責，權責清楚，若有異常立即可以追溯源頭。長榮航空名列全世界前20大安全航空公司，即設有嚴謹的制度以及各項防範措施。對於危及飛安的相關懲處，並不會因為是否為工會幹部而有不同的標準。

對於霸凌事件傳聞，長榮航空表示，全面檢視既有機制，儘速建立一套防止職場霸凌系統，讓員工有免於恐懼的自由。

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