水上高腳屋「台江學園」 入圍世界建築獎

2019-07-10 19:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園行政中心及遊客中心（台江學園），建築結合台江魚塭濕地特色，採「高腳屋」的構造形式，為南部行政機關第一座鑽石級的綠建築，整座建築獨樹一格，今天傳出入圍有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築獎。台江國家公園管理處今天證實入圍世界建築獎，但指相關入圍訊息應由主辦單位來發布。

據了解，世界建築獎（World Architecture Festival,WAF）是目前世界上規模最大的建築評選盛事，被譽為建築界的奧斯卡獎，預計於今年12月初在荷蘭阿姆斯特丹揭曉頒獎。

台江國家公園管理處於2009年底成立，是台灣第8座國家公園，也是台灣唯一的濕地型國家公園。

台管處表示，台江學園建築群外觀採白色系列，從高空俯瞰，就像一群黑面琵鷺、小白鷺等白色水鳥聚集於濕地的樣子；從地面看則是白色鹽山的意象，而其屋頂傾斜曲線，就是模仿中央山脈的山稜線，獨具地方特色。

另外，台管處也將於7月12日至7月14日舉辦體驗低碳水域遊憩巡禮台江綠建築，將帶領民眾於行政中心下方水域體驗無動力、無汙染的水上載具（獨木舟、SUP立式划槳），近距離觀察「高腳屋」的構造形式，並感受「煙波之上，水草之間」般靜謐輕盈的建築群落。

台管處表示，活動時間7月12日為下午1時30分至5時20分，7月13日、14日則為上午9時30分至下午5時20分。活動為現場報名，額滿為止。相關訊息將公告於台江國家公園網站查詢。

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