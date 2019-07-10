7旬志工新發明有效誘殺蚊蟲 台南民政局打算推廣

2019-07-10 22:24

〔記者王俊忠／台南報導〕2015年台南本土登革熱病例高達2萬多例後，南區金華里志工投入防疫工作，與蚊蟲學者杜武俊合作設計第1代誘卵桶到如今第4代使用簡便有效的成蚊誘殺桶。市府民政局長顏振標10日到金華里觀摩全市唯一、成本僅數百元的成蚊誘殺桶並說，若其他區有需求，可大量製作投入各地社區滅蚊防疫。

4年前台南遭遇2萬多病例、死亡112人的嚴峻本土登革熱疫情，南區金華里同年也有224病例，里長柯崑城為有效遏止病媒蚊孳生，與中興大學昆蟲系教授杜武俊合作，由杜武俊設計第1代小型誘卵桶，因為第1代誘卵桶僅具誘蚊入內產卵，沒有誘殺成蚊功能，社區防治志工接著與教授研究改良出第2代與第3代的大型誘殺桶。

柯崑城表示，因為第3代大型桶雖有誘殺成蚊功能，但20公升桶身較大、笨重，防治志工王介漳近來再思考改良以5公升塑膠提桶製作第4代誘殺桶。

柯里長與王介漳說明，第4代防疫桶是在桶底裝約1公升的水（約佔桶身5分之1），設有撲滅藥劑的產卵浮片與桶上方12片黏蚊黏片，蚊子飛進桶內產卵後，卵會被藥劑殺死、無法孵化；蚊子想飛出桶外時，依其飛行模式設計12片黏片，蚊子有很高機率會遭黏片黏住、無法脫身，達到滅蚊效果。這第4代桶製作成本僅數百元，初期做30個誘殺桶分發每位鄰長在社區使用。

柯崑城說，從2017年7月到今年5月，金華里收集到的誘卵與斑蚊數目，共有1萬5812顆卵、409隻斑蚊，成果斐然。

市府民政局長顏振標、南區區長蔡秀琴肯定金華防疫志工的創意，顏振標並說，會把金華里全市唯一的誘殺桶好發明介紹給其他36區，如其他區、社區有興趣，可媒介給金華里協助製作、指導使用，投入防疫工作。但杜武俊強調，使用這誘殺桶同時，民眾仍要落實積水容器、地點的巡、倒、清、刷作業，孳清工作才能克竟全功。

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