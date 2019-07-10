家長漏夜排隊瘋搶公校 柯文哲：明年推網路報到

2019-07-10 20:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕各級學校正在辦理新生報到，台北市最近出現家長搶進名校、公立學校，搭帳棚漏夜排隊，報到的亂象引來國小生關注，今日與台北市長柯文哲座談時，當場建議改用網路報到，柯文哲表達認同，強調網路登記勢在必行，他要求教育局現在開始準備，明年網路報名確定上路。

柯文哲今日下午出席嗡嗡嗡市政體驗營，與國小高年級學生進行對談，有學生提問，外縣市學生想念台北市國中，學校排定7月10日辦理報到，家長為了孩子擠進學校夜宿在校門口，就是要搶就讀名額，他覺得外縣市學生應改成網路報到比較好。

柯文哲直指名校迷思要打破，所以北市推動雙語學校、實驗教育、智慧教育，都先從未額滿學校優先做，資源分配從弱勢學校先做起，用政府力量平衡，因此網路登記勢在必行，教育局現在開始準備，明年確定推動網路報名。

柯文哲以公營停車場月票為例，他說，為了抽停車位，民眾三更半夜抱著棉被排隊抽籤，今年底停車場原則上改成網路抽籤，所有停車場都要拿出20%停車位提供網路抽籤，慢慢加、慢慢移過去，另停車場使用率超過8成、低於5成就調整費率，讓民眾不用三更半夜抱著棉被。

教育局長曾燦金事後補充說明，明年新生報到要求全市國中、小學新生採取網路報到，但初期採行現場、網路報到的雙軌制，怕有家長不會用網路報到。

曾燦金表示，網路報到分兩部分，一個是新生報到，另一個學校若有缺額，有外縣市學生報到就讀，就要先網路登記，登記名額超過招收名額，進行居住事實的審查，至於審查透過網路作業或實際現場作業，將邀學校討論，技術面是可以克服的。

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