行動廚房開進偏鄉部落 現場烹調給弱勢長輩、身障者吃

2019-07-10 19:59

［記者王秀亭／台東報導］一粒麥子基金會提供台東偏鄉部落送餐服務，仍有部分地區送餐不易，基金會決定讓送餐再進化，把車子改造成行動廚房，開進部落現場料理，讓在地弱勢長輩吃到現煮熱菜，不再孤獨的用餐。

一粒麥子基金會表示，台東幅員狹長，送餐服務仍不足以滿足偏鄉長輩的用餐需求，尤其是偏鄉中的偏鄉，送餐耗時或難以到達，遂與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作，打造機動性佳的「行動廚房」服務車，所有廚房設備一應具全，不論開到哪裡，都可現場料理。

第一台行動廚房6月中旬起，一周2天開進南橫公路上的海端鄉新武部落，部落氛圍開始變得不一樣。

82歲余阿公帶著老婆一起來用餐，直說兒子在外工作，夫妻倆平時吃得簡單，生活平淡寂寞，行動廚房來了以後，兩人最期待這兩天走出家門，和大家一起用餐、聊天「好滿足」。

一粒麥子基金會提供台東偏鄉部落送餐服務，仍有部分地區送餐不易，基金會決定讓送餐再進化，把車子改造成行動廚房，開進部落現場料理，讓在地弱勢長輩吃到現煮熱菜，不再孤獨的用餐。

一粒麥子基金會表示，台東幅員狹長，送餐服務仍不足以滿足偏鄉長輩的用餐需求，尤其是偏鄉中的偏鄉，送餐耗時或難以到達，遂與7-ELEVEN把愛找回來公益募款合作，打造機動性佳的「行動廚房」服務車，所有廚房設備一應具全，不論開到哪裡，都可現場料理。

第一台行動廚房6月中旬起，一周2天開進南橫公路上的海端鄉新武部落，部落氛圍開始變得不一樣。

82歲余阿公帶著老婆一起來用餐，直說兒子在外工作，夫妻倆平時吃得簡單，生活平淡寂寞，行動廚房來了以後，兩人最期待這兩天走出家門，和大家一起用餐、聊天「好滿足」。

「很有溫度！」因車禍造成脊髓損傷的45歲身障者余先生表示，平時只有復健就醫才出門，有了共餐，跟長輩學兒時母語歌、話家常，終於有動力自行發動電動輪椅來參加，連胃口都大增不少。

一粒麥子基金會表示，在新武部落提供「行動廚房」外，也找著當地1戶人家願意補足其他3天的餐食，設立「家庭廚房」，就近邀請住在附近的弱勢長輩或身障者到家裡用餐，成為「作伙呷飯」的「伙伴」。

一粒麥子基金會表示，在新武部落提供「行動廚房」外，也找著當地1戶人家願意補足其他3天的餐食，設立「家庭廚房」，就近邀請住在附近的弱勢長輩或身障者到家裡用餐，成為「作伙呷飯」的「伙伴」。

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