太平宜昌里大雨就淹 民盼改側溝、截流

2019-07-10 18:30

〔記者陳建志／台中報導〕太平區宜昌里內的中山路3段25巷26弄因側溝太淺、太小，每遇大雨宣洩不及就淹水；另外中山路3段遊樂大樓附近，520大雨也水淹路面、商家，民眾認為是上游雨水全往中山路灌，立委何欣純和宜昌里長林進發今天建議將側溝加大、加深，並在新吉里進行截流，解決民眾淹水問題。

太平區宜昌里長林進發今天表示，里內中山路3段25巷26弄內的排水側溝，因水溝深度僅3、40公分，寬度也不足，每逢下大雨時因雨水宣洩不及，路面就容易積水，520大雨時，更是整條馬路幾乎都淹水，積水並淹進民宅，居民苦不堪言。

林進發並說，里內中山路3段53巷口，靠近遊樂大樓附近約100公尺的路面，520大雨時，因雨水宣洩不及水淹約半個輪胎高，積水並灌進一旁的商家，店家抱怨連連。

立委何欣純今天表示，接獲林進發里長陳情，近日邀集市府建設局等單位會勘，要求應將側溝加大、加寬，並打通下游富宜路阻塞的側溝；林進發並認為，中山路3段已闢設下水道，卻因包括新吉里的雨水全往這裡灌，才會造成下水道排水不及淹水，建議應該在新吉里就進行截流。

市府建設局養工處表示，將會先派人清淤，並檢視排水側溝是否遭附掛的纜線、異物堵塞，若清除後下雨仍會出現排水不及的情形，再進行規劃設計，將側溝加深、加寬。＃

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