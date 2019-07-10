遭污染？柑園二橋大漢溪驗出高含量鐵 環局持續開挖檢驗

2019-07-10 18:32

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區柑園二橋大漢溪遭民眾拍下岸邊水質呈現怪異的褐黃色，懷疑是遭不肖業者偷排廢水。新北市環保局表示，在4月30日就有發現並派員稽查、採樣和會勘，只有驗出高含量的鐵、鋅，未檢驗出急性重金屬，未來仍要繼續開挖，才能確認是否為含鐵地下水湧出或其他污染源。

從民眾拍下的照片可以看見岸邊水質變成褐黃色外，連水草也被染色，開玩笑說這難道是產溫泉？也有人說，這已經持續一到二個月。山佳里長許建強表示，過去五、六年前曾發生工廠偷排廢水的案件，近期沒有發現類似案件。

環保局表示，在4月30日發現後派員稽查，當時水色偏黃紅，使用簡易測試包快篩除鐵、鋅外其他急性重金屬均未檢出，也沒有發現工廠異常排放廢水，5月15日邀集相關局處會勘，只有發現一個區塊持續出水，但沿途未發現不明管線。

高灘地工程管理處調派怪手在河道沿出水口開挖，僅有出水口持續有滲水並帶有紅色沉澱物，採集水樣土壤送驗檢測出鐵為277mg/L、鋅為68.4 mg/L，土壤方面檢測值鋅也未超過污染監測及管制標準。

環保局隨後安排地質技師透過雷達偵測河堤地下是否有暗管，結果位在臨水一側裸地出現異常，後續進行開挖，釐清是否人為污染，但是開挖涉及堤防安全性，仍需與河川單位討論，確認安全無虞後將再進行開挖。

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