夜路走多了！環保局守株待兔 污染大漢溪化工廠被查獲

2019-05-31 21:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局5月10日接獲民眾舉報，鶯歌區建國橋下涵管有泡沫廢水排入大漢溪，稽查人員獲報後趕赴現場搜索，但上游源頭已停止排放，稽查人員為追查污染來源，不動聲色於涵管架設雲端監視器即時掌握水質變化情形，經過連續兩週的水質監看作業，日前再度發現疑似有異常排放泡沫廢水，經追蹤比對，確認為位於鶯歌區的旭懋化工公司直接將清潔劑排入大漢溪中，環保局依違反水污染防治法告發，最重將處3百萬元罰鍰。

環保局環保稽查科長許銘志說，稽查人員使用科學儀器稽查更能即時掌握稍縱即逝的違法跡證，5月10日下午接獲當地民眾通報有污染情況，雖立即調派稽查員趕抵現場，但上游源頭已停止排放泡沫污水，且溪流上游水路交錯複雜，不易查察，稽查人員為有效查緝污染源頭，除不定期派員巡查外，亦於涵管排入溪流處架設雲端監視器以即時掌握水流狀況。

經過稽查人員篩選鎖定特定嫌疑業者及歸納出廢水排放頻率，再輔以即時監視器畫面密集監看水質情形，於24日下午5 點再次發現涵管有異常排放泡沫廢水情事，稽查人員隨即趕往現場並逐段往上游勘查水路並逐家比對業者廢水排放情形，最後確認為鶯歌區建國路的旭懋化工公司於路旁側溝排放清潔劑，泡沫廢水再排入大漢溪流中。

業者辯稱，因為不慎打翻桶裝清潔劑，在清洗桶子及地面後將廢水直接排入溪流中，不知行為已違反環保法令，環保局依違反水污染防治法第30條及第52條規定，最重將處3百萬元罰鍰。

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