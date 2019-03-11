誰殺了水坑溪？新竹縣政府環保局追查中

2019-03-11 20:18

〔記者黃美珠／關西報導〕追查新竹縣關西鎮水坑溪冒白泡水污事件，縣府環保局今天會同環保署北區督察大隊到該溪上游工廠進廠稽查，發現某清潔劑分裝業者用以放流清洗工具後所生污水的管線殘留有可疑泡沫，且其廢水未經回收就逕自放流，隨周邊雨排水流入水坑溪，比對前（9）日事發時鄉親所拍到的污水路徑，不排除很可能就是禍首，已採水樣，進一步追查中。

縣府環保局表示，這家業者今年1月才在關西運轉，做的是濃縮清潔劑的分裝，因製程中沒有清洗一環，所以相關資料顯示該廠不會排放工業廢水。不過實際上他們仍有清洗分裝時使用的手套等工具，以致洗後的廢水就像生活污水，未經回收就直接放流，最後進入廠區周邊的道路側溝。

他們懷疑業者平時放流的廢水水量雖不多，但可能已在周邊溝渠產生積聚，以致遇到大雨就被沖出形成泡沫。但確實的禍首和原因還待進一步釐清。

水坑溪近年反復出現溪水冒出大量白色泡沫的污染事件，該溪原有的水族生物「已經死到沒有可以死了」當地鄉親這樣怒罵。

上游某半導體業者因曾有被罰的「前科」，所以只要一發生就成眾矢之的。去年他們決定更新污水處理設施，並著手規劃回收8成的廢水，預計本月中，整個可行性評估就將做期末簡報。

但最近1週內水坑溪連2次發生污染，這家半導體業者再度成為被譴責的對象，有鄉親甚至一提到該公司就嗆「還來！拳頭真要硬了！」

業者為了自清，強調他們早在自家廢水放流口設有24小時監控設備，2次污染事件都與他們無關，願提供監測資料給縣府外，也提供周邊其他幾家廢水一樣也排入水坑溪的相關資訊供官方稽查、比對、以及釐清。

縣府環保局水污科進廠稽查前先在這家半導體業者周邊勘查，發現其南側有3家新設廠辦，2家已運轉，其中1家就是前述清潔劑分裝業者，另1家專做基本金屬表面處理的，製程中也有可能使用到介面活性劑，也不排除是肇禍者。稽查人員當場隨機採檢當地的測溝、陰井水樣測量酸鹼值，結果都超過8.7偏鹼。

另外他們也在水坑溪上游東側某山壁上發現1道新的水路水痕，經比對吻合就是前天下午民眾拍到、引起污染事件的污水出現處，而這條水痕上方有個專門收集前述工廠周邊雨排水溝溝水的陰井，這些雨排水被集中後導入水坑溪，而距離這個陰井最近的就是前述清潔劑分裝業者。

至於被懷疑的半導體業者的放流水口則在水坑溪的西側，水污科官員直言，初步這樣判斷，半導體業者放流水跟前天下午的污染事件關連性相對比較低，但仍需進一步比對相關的檢測報告才能進一步釐清。

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